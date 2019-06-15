قال حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم مصطفى، التي لقيت مصرعها في بريطانيا العام الماضي، إن الحكم الصادر ضد قتلة ابنته ظالم للغاية.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشعب البريطاني تعاطف مع قضيته، مشيرًا إلى أن الحكم الذي صدر على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية يدعو للعنف لأنه غير رادع.

وأوضح أنه لن يتنازل عن حق ابنته وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن ما قاله القاضي كان مؤثرا وأن الجميع كان يشهد لها بحسن الخلق، وأنه إذا استمر صدور الأحكام بهذا الشكل ستزداد الحوادث بشكل كبير.