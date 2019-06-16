استنكر الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، هجوم مواقع التواصل الاجتماعي على "عم عبده"، الشخص الذي ظهر يرمم وجه تمثال رمسيس الثالث في معبد الكرنك مرتديًا "جلباب".

وقال زيدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، إن "عم عبده" يُعد مرمم آثار محترف، ويعمل بطريقة علمية صحيحة مُتعارف عليها دوليًا، وقام بترميم بعض أجزاء في وجه تمثال رمسيس الثالث، من أجل تأمين حواف رأس التمثال من الحرارة والرطوبة والرياح.

وعن سخرية البعض من ارتدائه جلباب، أكد أنه لن يستطيع التعليق على هذه الواقعة، ولا يصح لأحد أن ينتقده فيها، مؤكدًا أنه شرف لأي شخص ارتداء الجلباب.