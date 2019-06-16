قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه لا يمكن أن نقبل بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.

وأضاف: "أنا على ثقة بأن علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك"، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وتابع أن المملكة لا تريد لشعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات إيديولوجية تهدر فيها مقدراتها.

وقال ولي العهد السعودي إن الاضطرابات في المنطقة مصدرها التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف.

وأضاف بن سلمان أننا لن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك.