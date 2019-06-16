قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن التطرف والاستقصاء والتمييز أسباب أدت بدورها إلى الإرهاب وهو ما ألمح إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من خطاباته مع ضرورة الحوار مع الشباب: "دي مهمة لازم نكون مستعدين ليها".

ونوهت "خطاب" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC" بضرورة نزع فتيل التشدد والتطرف من المناهج التعليمية وزيادة جرعة الرياضة والفن للأطفال والشباب والكبار لكونهما ضرورة لإعادة التوازن النفسي، موضحة أن الدستور المصري المعدل به مواد مهمة يجب الاهتمام بها وتنفيذها على أرض الواقع لما فيها من ضرورة ملحة يحتاجها المجتمع حاليا.

وأكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا أنه من الضروري العمل على إنشاء آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال خطة لوضع الأفكار والأهداف بخلاف قاعدة بيانات يتم من خلالها توعية المجتمع والمواطنين حتى يسيروا وفق تلك الآلية لإنهاء التطرف والاستقصاء والتمييز.