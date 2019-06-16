انتحر شابان بحبوب حفظ الغلال بمحافظة البحيرة، اليوم، وتمكن الأطباء من إنقاذ طالبين آخرين من الموت، عقب تقديم الإسعافات اللازمة لهما فور وصولهم إلى مركز السموم بكفر الدوار.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بوفاة "م ج"، 22 عاما، ومقيم في أبو المطامير متأثرًا بإصابته، إثر تناوله أقراص حفظ الغلال وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، كما توفي "م أ"، 20 عاما، ومقيم بمركز كفر الدوار، حيث تم نقله بمعرفة أهله جثة هامدة.

وتمكن أطباء مركز السموم بكفر الدوار، من إنقاذ "م ح"، 33 عاما، ومقيم بمركز الدلنجات، عقب وصوله إلى مركز السموم بعد تناوله قرص حبوب حفظ الغلال، في محاولة منه للانتحار، كما أصيب "أ أ"، 28 عاما، ومقيم بمركز دمنهور، بعد تناوله قرص حفظ الغلال، وتم نقله بواسطة الأهالي لمستشفى الدلنجات المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية، وتحويله لمركز سموم الإسكندرية.

وحررت المحاضر اللازمة.