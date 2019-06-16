أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية في شمال سيناء، فوز القائمة الأولى، التى تضم 7 مرشحين، هم: "عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي، ممدوح إسماعيل البيك، عبدالعزيز مطر إسماعيل، محمد رمضان خليل، ناصر محمد مسلم، محمد ناصح محمد، تيسير فايز أحمد".

وجاءت أرقام الفرز كالتالي: عبدالله قنديل بدوى بعدد 700 صوت، ممدوح إسماعيل البي بعدد 670 صوتا، عبد العزيز مطر إسماعيل بعدد 687 صوتا، محمد رمضان خليل بعدد 677 صوتا، ناصر محمد مسلم ابوعكر بعدد 619 صوتا، محمد ناصر بعدد 552 صوتا، تيسير فايز أحمد بعدد 562 صوتا.