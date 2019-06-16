"صندوق تطوير العشوائيات": نشيد أبراجا لتسكين أهالي ماسبيرو بها 2021

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر ستنجح في القضاء على المناطق غير الآمنة، نهاية العام الجاري، وسيظل هناك 1000 أسرة من سكان "مثلث ماسبيرو" خارج منطقتهم، لافتا أنه جارِ إعداد أبراجا لهم لتسكينهم فيها عام 2021.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الصندوق أضيف إليه عددا من المشروعات كانت خارج الخريطة القومية للمناطق السكنية غير الآمنة، مثل "منطقة بمحافظة المنيا.

وتابع: "الصندوق بدأ عام 2016 بإنشاء 215 وحدة سكنية في 351 منطقة، وتم الانتهاء اليوم من 103 آلاف وحدة".