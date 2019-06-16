مصر وغينيا والأرجنيتين.. الأكثر بحثاً على "جوجل مصر"

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مصر وغينيا

يلتقى منتخب مصر، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، منتخب غينيا ودياً، استعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

تعديلات طفيفة في تشكيلة الفراعنة أمام غينيا

الأرجنتين

حصل روجير مارتينيز لاعب منتخب كولومبيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "أرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تقام في البرازيل.

مارتينيز يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكولومبيا بـ"كوبا أمريكا"

روان

أثارت صورة طفولية لفتاة بملامح بريئة وجميلة، الجدل مؤخرًا، بعدما نشرتها صاحبتها المدعوة "روان"، حيث انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع، بين رواد "السوشيال ميديا".

آخرها "روان".. تحديات محمد هنيدي على "السوشيال ميديا"