قال الفنان حسن الرداد إنّه كان يتابع مسلسل "سوبر ميرو" بطولة زوجته إيمي سمير غانم، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2019، لافتا إلى أنّه لم يخش منافستها، إذ يقدم كل منهما عملا كوميديا.

وأضاف الرداد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة النهار، أنّه متابع دائم لأعمال زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، وأنّه سعيد بنجاح أعمالهم، وتابع: "النجاح يسعد الجميع، والمنافسة خلال شهر رمضان ترتقي بالأعمال".

واستضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة برنامجه "واحد من الناس"، نجوم مسلسل "الزوجة 18"، وهم حسن الرداد، ناهد السباعي، وآية سماحة، والمخرج مصطفى بكري.