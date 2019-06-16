قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، إن ملف تصدير المقاولات هو ملف معقد لا تقتصر مسؤوليتة على جهة محددة في الدولة بل يشترك فيه العديد من الورزات والهيئات، حتى أن مصلحة الشهر العقاري لها دور مؤثر في هذا الملف.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال كلمته في افتتاح ملتقى "بناة مصر" الذي انطلقت فعالياته قبل قليل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كثرة المشاكل التنظيمية والإجرائية والتشريعية تعني أن هناك العديد من الأطراف الفاعلة في هذا الملف مسؤولة عن التباطئ.

وتابع: "لأننا الأن في أمس الحاجة إلى كل دولار يدخل إلى خزينة الدولة، للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، التي تتبناها قيادتنا السياسية، ولأن شركات المقاولات تعمل بالخارج كفيلة بأن تحقق دخلا من العملات الأجنبية يوازى تحويلات المصريين في الخارج.

وذكر رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، أن الأمر أصبح شديد الأهمية، ولا مجال فيه لتضيع الوقت، فعلى جميع الأطراف القيام بجهد جماعي ومخلص من أجل معدلات تصدير المقاولات إلى المستوى المنشود.