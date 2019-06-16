أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة لمجال تصدير العقار، مبينًا أنَّ مصر تدعم تفعيل التعاون مع الأشقاء في أفريقيا والدول العربية في مجال العقارات

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في ملتقى "بناة مصر": "كل الدعم من الحكومة للعاملين بمجال تصدير العقار، ونحن على أتمّ الاستعدادا لدعم كل ما يفيد صناعة تصدير العقار".

وتابع مدبولي: "مع دخول أكثر من منتج ومطور عقاري وأكثر من شركة مقاولات لابد أن نتحرك بصورة كبيرة لتصدير العقار، لأن مصر تستحق التواجد بقوة في السوق العقاري العالمي".

وانطلقت فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الخامسة، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.