8 طلاب مكفوفين بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجغرافيا في البحيرة

يؤدي اليوم الأحد، 8 طلاب مكفوفين بالثانوية العامة فى البحيرة، امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الثانية"، خلال الفترة من 9 صباحاً حتي 12 ظهراً، وذلك بلجنة مدرسة الأمل بمدينة دمنهور.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية التعليم، إن امتحانات اليوم تسير في جو ساده الهدوء والنظام، ولم تتلق غرفة العمليات حتي الآن أي إخطارات أو شكاوي، ومن جانبه شدد المحافظ اللواء هشام آمنة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم ، وكذا المرور المستمر على الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة مع قيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، والحرص علي عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين في محيط المدارس التي بها لجان امتحانات وإزالة الاشغالات ومصادر الإزعاج ومواجهة الغش بكافة أشكاله.