تعلن محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الملتقى سيتم تنظيمة يوم الخميس الموافق 20 يونيو، بدءا من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة بالمهندسين.

وأشار راشد، إلى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل في مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقي طلبات التوظيف من الشباب، والذي من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها، لافتا إلى أن الملتقى يتيح أكثر من 8 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات في وظائف محددة.

والوظائف المطلوبة تشمل مهندسي جودة ومهندس مدني تخصص استيل وموظفى استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبي للمبيعات ومدير للوحدات ومديري فروع ومساعدين ومشرفي مطاعم ومساعدي مديرين ومديرى محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلي ومساعدي صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن أوردر وأعضاء صالة في مطاعم ووكلاء تحصيل وفني إنتاج ومراقبي جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانة وإصلاح كاوتشات ونجاريين وآمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

ومن جانبة، أكد أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه سيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط، كما سيقام دورات تدريبية في كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذي لاينطبق علهيم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.