أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية سياحية بالساحل الشمالي بطريق "مطروح- الإسكندرية".

وأخطر اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بوقوع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، ويجري خضوعهم للفحص والعلاج.