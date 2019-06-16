صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي جرى توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حتى صباح اليوم، بلغت 257597 طنا، بما يعادل 1717313 إردبا.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال التوريد بشكل منتظم بعد انتهاء موسم الحصاد وحصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، التي قُدرت ب355659 فدانا عبارة عن 274171 فدان ائتمان و68354 فدان إصلاح زراعي و13134 فدان استصلاح، كما جرى تجهيز الأراضي استعدادًا للمحاصيل الصيفية.

وأضاف أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح، 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعة للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طن، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وشدد آمنة، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.