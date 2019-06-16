رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات بالكليات

أجرى الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس اليوم، عددا من الجولات التفقدية للجان الامتحانات داخل الحرم الجامعي الجديد، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات الطبية والخدمية، وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات.

وأكد "راشد"، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، فضلا عن اهتمام إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب وتذليل كافة العقبات لهم من أجل تيسير عملية الامتحانات.

وشدد "رحمي" على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات، وتوفير الجو الملائم للطلاب.