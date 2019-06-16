قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين من الشباب الخريجين للحصول على منافذ بيع، والمنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على منفذ بيع، وذلك مساء اليوم بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمدينة موط.

وأضاف "كمال"، أنه يجب على جميع المتقدمين للحصول على منفذ بيع والمنطبقة عليهم شروط الحضور في الموعد المحدد، لإجراء القرعة العلنية وفقا للجداول المعلنة بأسماء المنتفعين من شباب الخريجين بالمركز، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 منفذ بيع لشباب الخريجين، ضمن خطة رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي جرى الإعلان عن شروطها مسبقًا.

وقال إن إجمالي طلبات الراغبين للحصول على منفذ تعدت 60 شابا، وتم فحص الطلبات الخاصة بالمتقدمين، ومن تنطبق عليهم الشروط 30 شابا، وسيتم الاختيار من خلال إجراء القرعة العلنية.