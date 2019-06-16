كشف الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور الذي تعرض لمذبحة بمدينة بكرايستشرش في نيوزيلندا، استشهد على إثرها 51 مصليا فضلا عن عشرات الجرحي، عن كواليس لقائه بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وأكد فودة في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ هناك لقاء مرتقبا غدا مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لبحث سبل دعم الوسطية بين المسلمين في نيوزيلندا.

وقال إمام نيوزيلندا: "كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شمل بحث سبل نشر الفكر الوسطي المستنير في أنحاء العالم كافة، والتواصل مع أبناء الإسلام في الداخل والخارج، إذ وجّه الوزير بتزويد المساجد الكبرى في نيوزيلندا ببعض إصدارات الوزارة المترجمة الى اللغة الإنجليزية، وبعض إصداراتها باللغة العربية".

وزاد فودة: "الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أكد لنا أنّ الوجود الإسلامي اليوم في الغرب ليس طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أنّ تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكان تلك البلاد"، لافتا إلى أنّ المسلمين في نيوزيلندا وغيرها من الدول الغربية، قد يمثلوا هناك حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، واتفقنا مع المفتي على تقديم أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في نيوزيلندا، كما زودنا بإصدارات دار الإفتاء، وهناك لقاء اليوم وسيكون هناك تنسيقا كبيرا مع وعاظ الأزهر".