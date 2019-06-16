تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التشغيل التجريبي لوحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي استمرت ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة التقت مسؤلة إحدى الشركات الاستشارية الهندية والتي كانت في استقبالها بالوحدة، بهدف بحث التطبيق الأمثل لمنظومة طب الأسرة، ونظم الإحالة بين الوحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، إلى أن الشركة الهندية ستراجع جميع نظم الميكنة مع الشركة المنفذة، بما يحقق الاستخدام الأمثل والوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد "السبكي"، أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الانتهاء من عمليات التقييم، خاصةً وأن وحدات طب الأسرة هي البوابة الرئيسية لدخول المريض منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً تقديم كل سبل الدعم للشركة للوصول إلى أفضل النتائج، وبما يخدم التطبيق وفقاً لأعلى معايير الجودة.