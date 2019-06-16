لقيا شابان مصرعهما غرقا بترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط أسيوط خلال نزولهم للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، ويجري انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وأخطرت مديرية أمن أسيوط من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع الشابين غرقا، وانتقلت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ النهري وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من علي حسن رمضان (26 سنة- مقيم منفلوط)، وأحمد إبراهيم حسن (23 سنة- مقيم كوم بوها".

ويجري تكثيف جهود البحث عن الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.