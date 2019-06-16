أصيب 4 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين بمدخل مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 4 مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

وتبين تصادم سيارتين عند مدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، ما أسفر عنه إصابة كل من: سيد عاطف خلف، 31 سنة، بجرح بالذقن، محمد صبحي سيد 17 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، هويدا أحمد عبدالله 50 سنة كدمات متفرقة بالجسم، دنيا عبدالله غريب 22 سنة كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.