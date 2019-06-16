اختتمت مؤشرات البورصة اليوم، أولى جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي في المؤشرات، إذ حقق رأس المال السوقي للبورصة نحو 766 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.21%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14210 نقطة، واستقر مؤشر الأوزان EGX 50 EWI لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول عند مستوى 2110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.18%، وصعد إلى مستوى 606.8 نقطة، فيما قفز مؤشر EGX 100 بمقدار 0.18% مسجلًا 1549 نقطة.