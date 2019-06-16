المشدد 5 سنوات لموظف بالثروة السمكية وعزله من وظيفته بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 9 شمال بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل و5 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف وعزل المتهم الأول من وظيفته بتهمة الرشوة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "محمد م إ" (60 عاما) رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، "عاطف أ ح" (43 عاما ـ تاجر أسماك)، "صبري. أ. ح" (50 عاما ـ صياد)، "يوسف. أ. ح" (46 عاما ـ صاحب مكتب استيراد وتصدير)، "أحمد. أ. ح" (55 عاما ـ صياد)، "السيد. م. ح" (48 عاما ـ صاحب مزارع أسماك لقيامهم في غضون مارس 2014 حتى مايو 2014 المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة للثروة السمكية، طلب وأخذ لنفسه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثاني حتي الخامس بواسطة المتهم السادس مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تخصيص مساحات استزراع سمكي).

وجاء في أقوال "وائل ماهر زكي" عضو بهيئة الرقابة الإدارية أمام النيابة العامة بورود معلومات أكدتها التحريات عن طلب وأخذ المتهم الأول عطايا مالية وعينية علي سبيل الرشوة من المتهمين لتسهيل، وإنهاء إجراءات تخصيص مساحات استزراع سمكي ببحيرة المنزلة، وباستصدار إذونات من النيابة العامة من بداية مارس 2014 بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات، التي تدور بين المتهمين فأسفر ذلك عن رصد عدد من المحادثات الهاتفية، التي جرت بينهم، والتي أكدت طلب المتهم الأول لمبلغ الرشوة وبضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب تقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة وكذلك ضبط مقدمها وتفتيشه وفي مايو تم ضبط المتهم الأول عقب تسلمه جزء من مبلغ الرشوة من المتهم السادس وبتفتيشه عثر بحوزته علي 10 آلاف جنيه جزا من مبلغ الرشوة.

وثبت للنيابة العامة من الاستماع ومشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب وقبول وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية من المتهمين، وجاء في تقرير خبير الأصوات بأن صوت وصورة المتهمين مطابق لصوتهم وصورهم بالتسجيلات.