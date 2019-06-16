قتل بائع متجول، زميله من نفس العائلة، بواسطة "منجلة"، بسبب خلافات سابقة بينهما بشأن ملكية هاتف محمول، في قرية الغرق بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، ونقلت جثته لمستشفى إطسا المركزي، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي، بوصول المواطن "ع. ج" 18 سنة بائع متجول، ومقيم بقرية الغرق بحري، جثة هامدة، إثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس وجرح قطعي بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، وإدعاء ضرب من آخرين.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وبسؤال والده "ج. أ" 39 سنة، فلاح، اتهم "ع. ن. ع" 26 سنة، بائع متجول من نفس العائلة، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي على ابنه بالضرب بآلة حادة "منجلة"، وإصابته بإصابات أدت لوفاته، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بشأن ملكية هاتف محمول.

وذكر البيان الأمني، أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لنفس السبب، وأرشد عن الآلة الحادة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4215 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.