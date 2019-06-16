السيسي يبحث موقف صندوق تكريم الشهداء والمصابين: نقابل العطاء بالعطاء

لمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجاري تأسيسه، الذي يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

كما تناول الاجتماع استعراض إجراءات عمل الصندوق، بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجاري إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ السيسي وجّه خلال الاجتماع بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددا على التنسيق الكامل بين الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه، وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

وأكد السيسي أنّ الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيرا إلى أنّ مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداءً لمصر وشعبها العظيم.