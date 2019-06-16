أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ خطتها لتطوير قرى الشركة والتي تستمر لمدة شهر ونصف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القرى والأحياء والنجوع والمناطق العشوائية، ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة ستبدأ في تنفيذ أولى الفعاليات من خلال عمل لقاء موسع يهدف إلى التعريف بالجامعة ورسالتها وأهدافها وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك فلسفة وأهداف وأهمية تطوير قرى الشركة وبرنامج التطوير.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج يشمل محاضرة بعنوان "السلوك الأخلاقي تجاه البيئة ودوره في التنمية الريفية" يحاضرها الدكتور أحمد دياب بقسم التنمية الريفية بكلية الزراعة، بحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة المساعد، ومدير عام شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام رعاية الشباب المركزية، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف جميع الفئات العمرية بالقرية من الذكور والإناث وخاصة قيادات القرية والشباب الجامعي والخريجين وتمثيل من العاملين بالمصالح الحكومية والعناصر النسائية الفاعلة.