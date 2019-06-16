حصد فريق من طلاب كليات الهندسة من الجامعات المصرية تحت إشراف سماح عيسى عبده، المركز الثاني في المسابقة العالمية Huawei ICT competition والتي أقيمت بالصين في الفترة من 26 حتى 27 مايو، وشارك فيها 49 فريقا وصلوا للمرحلة النهائية من بين 100 ألف طالب من 1600 جامعة من 61 دولة.

وضم الفريق المصري الذي شارك في المرحلة النهائية للمسابقة الطالب مصطفى عزوز من كلية هندسة الاتصالات والإلكترونيات جامعة MSA، والطالب عبدالرحمن جمال مهدي من كلية هندسة الاتصالات والإلكترونيات جامعة MSA ، والطالب طارق محمد عبد الله من كلية هندسة الإلكترونيات جامعة منوف، ويجرى تدريبهم حاليا في مركز التدريب العالمي بالصين.

وتعد هذه المسابقة هي الأولى من نوعها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تنظمها هواوي ICT Academy تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى الحصول على أفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الـNetwork Track والـCloud Track وإبرازها، وإصقالهم بالمواهب والhهتمام بها.