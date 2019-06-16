مجلس العلميين يتهم النقيب مجددا بـ"الاعتداء على مقر النقابة"

اتهم مجلس نقابة العلميين، عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، مجددًا، بالاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي.

وقال المجلس، في بيان له، منذ قليل: "لقد تم اليوم الاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي من قبل النقيب السابق ومعه بعض البلطجية أثناء دخول الموظفين، وأن الادعاءات بإصدار أي قرارات بالتمكين أو أي أحكام هي منافية للحقيقة ومحض افتراء، وتم الاعتداء على أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المقر".

وأكد البيان، أنه تم الاعتداء على بعض موظفي النقابة، ومنع دخول بعض الموظفين من الدخول، وغلق الأبواب، كما قام هؤلاء البلطجية بتكسير الأبواب الخاصة بهيئة مكتب النقابة واقتحام المكاتب والعبث بالمستندات.

وأشار البيان الصادر عن مجلس نقابة العلميين، إلى أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المسؤولة، وأعضاء المجلس في حالة انعقاد طارئ لاتخاذ اللازم.

واندلعت أزمة بين المجلس والنقيب، منذ مارس الماضي، في ظل اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وسيطر المجلس على مقرات النقابة، وحصل المليجي على أحكام قضائية بإلغاء قرار المجلس بعزله من منصبه، واستمراره حتى نهاية ولايته مارس المقبل.