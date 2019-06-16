قال الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي للشركة الراعية للحملة الوطنية لمواجهة الوصمة ضد المرض النفسي بشمال أفريقيا، إن نجاح الحملة يعتمد على توافر العلاجات المناسبة للمرضى في الوقت المناسب، مشيرا إلى التزام شركته بتوفير العلاجات لتلك الأمراض على مدار الـ50 عاما الماضية.

وأضاف "محسن"، في المؤتمر الصحفي لإطلاق "الحملة" المنعقد، مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، أن مستقبل دولة في حجم مصر يتوقف على استغلال مقومات شبابها، حيث إنهم بناة المستقبل، وبناء عليه تتبنى الدولة المصرية سياسية الاهتمام بالمواطن المصري وبالأخص الشباب.

وأوضح أن الأمراض النفسية تشكل عبئا ضخما على القطاع الطبي، لاسيما أن إهمال هذه الامراض قد يؤدي إلى تدهور حالة المريض واحتمالية الحاجة إلى إمضاء أوقات طويلة في المستشفى، ما يستهلك موارد الدولة التي هي في أمس حاجة إليها، ويؤثر بالسلب على إنتاجية المرضى.

وتابع: "بناءً عليه، وطبقا لتوجهات وزارة الصحة المصرية، وتضافر مجهودات المجتمع المدني فإن الاهتمام بالتوعية بالمرض النفسي وإزالة الوصمة المرتبطة به، وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية والاقتصادية للمجتمع المصري ككل".