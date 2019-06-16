تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي عن شهر مايو، والذي تم بنظام النجاح والرسوب إلكترونيًا في 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية، و500 مدرسة ورقيًا.

وقرر مسؤولو وزارة التعليم، اعتماد نظام جديد في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، من خلال تعديل منصة الامتحانات الاكترونية (lms)، لتكون جاهزة لاستقبال نتائج الطلاب، بحيث يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته في "الرسائل الخاصة" بمجرد إدخال الكود الخاص به والذي كان يستخدمه في أداء الامتحانات، إلى جانب تمكنه من الاطلاع على ترتيب الأوائل ومعرفة نتائج زملاءه، واحتساب ترتيبه بالمناظرة مع باقي زملاءه في جميع أنحاء الجمهورية

وانتهت وزارة التعليم، اليوم، من توزيع نتائج الطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيًا على المديريات التعليمية؛ بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يجرى إعلانها خلال الساعات المقبلة.