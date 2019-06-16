أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اسم الشهيد البطل المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، على كوبرى قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية، تخليدا لذكراه وعرفانا بتضحياته، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي على أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وشهد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، نائبا عن المحافظ إجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على كوبري بني قرة بمركز القوصية، بحضور رئيس مركز ومدينة القوصية وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال المحافظ، في تصريحات له، اليوم، إنه تم إطلاق اسم الشهيد على كوبري قرية بني قرة المؤدي لقريته بناء على ما انتهى إليه رأى اللجنة المشكلة من المستشار العسكري للمحافظة ورئيس مركز ومدينة القوصية ومسئول مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين والجهات المعنية، ووفقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء ومساعدتهم بكل السبل الممكنة، معلنا تقديمه كل أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.