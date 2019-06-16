قالت مصادر إنّ وزارة البترول تكثف جهودها حاليًا، تمهيدًا لبدء إدخال عدادات الغاز مسبوقة الدفع للمنازل في المدن والمحافظات للمرة الأولى بشكل تجريبي نهاية العام الحالي.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن عدادات الغاز مسبوقة الدفع على النحو التالي:

- العدادات مسبقة الدفع للغاز سوف تتمتع بالدقة العالية في حساب الغاز المستهلك لأن العداد إلكتروني.

- سيتم محاسبة العميل بالأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

- يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل الغاز ما بين الساعة (5) مساءً حتى الساعة (10) صباح اليوم التالي، وكذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية وفي جميع الحالات يتم تسجيل الاستهلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

- التحكم في استهلاك الغاز وبالتالي انخفاض قيمة الفاتورة أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

- يتيح للعميل تحديد كمية الغاز التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكانياته.