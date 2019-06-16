افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته إسرائيل عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وقال نتانياهو "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها رئيس أمريكي سابقا".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان المحتل بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين. ويعيش نحو 23 ألفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 ألف مستوطن منذ عام 1967.