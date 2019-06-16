كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية في تطوير منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد".

وأضاف "سعد"، أن الحكومة بدأت في تطوير منطقة المدابغ بسور مجرى العيون منذ 2016 كونها منطقة أثرية ومُسجلة لدى يونسكو، مؤكدًا أنه تم تطوير المنطقة بعد أن كانت المدابغ تصرف الصرف الصناعي الخاص بها على شبكة الصرف الصحي المخصصة للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تهدف للحفاظ الشكل التراثي بمنطقة سور مجرى العيون لا سيما أن الصرف الصناعي كان يؤثر على المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يوجد حوالي 313 أثرا مُسجلا في منطقة القاهرة التاريخية.