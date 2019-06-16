لقي طفل مصرعه فيما أصيب اثنان آخران، اليوم، إثر سقوط جدار عليهم بمركز أبو كبير.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة أبو كبير، بلاغا بسقوط جدار أعلى سطح منزل مثبت به كابل كهرباء على 3 أطفال أثناء سيرهم في الشارع، ما أدى لوفاة طفل وإصابة الاثنين الآخرين.

من جهته قال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أنهم نقلوا المصابين إلى مسشتفى أبوكبير المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.