التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هانز بيتر لينكز، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر ومؤسسات البنك الدولى، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية والذى يعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين مصر والبنك الدولي، كما أصبح هذا المشروع محل إشادة على المستوى الدولى.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، من أجل البناء على الزيارة المهمة التى قام بها ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إلى مصر فى مايو الماضي.

واستعرض مدبولى الإجراءات التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية في مجال الإصلاح المالي والنقدي، مشيراً إلى الجهود التى تقوم بها لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص من أَجل زيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عن تقدير البنك الدولي لما حققته مصر من نجاحات مشهودة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أثمرت عنه السياسات التى طبقتها الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار هانز ليكنز إلى أن وفد مؤسسة التمويل الدولية التقى خلال وجوده بالقاهرة بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً اهتمام المؤسسة بالمساهمة في برامج تحفيز قدرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى الواعدة مثل الإسكان، والنقل واللوجستيات، ومراكز البيانات Data Centers.

وعقّب رئيس الوزراء بالإعراب عن ترحيب الحكومة بزيادة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية فى المجالات سالفة الذكر، مشيراً إلى الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فى مجال الإصلاح الهيكلى، وصياغة برامج واستراتيجيات تحفيزية منها البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى البرنامج الذى يجرى العمل على إعداده فيما يخص تعزيز المكون المحلى فى الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاتفاق على خطة عمل لتعزيز التعاون بين الجانبين.