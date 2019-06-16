احتفلت وزارة البيئة اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيوم البيئة العالمي لعام 2019، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء".

حضر الاحتفال، كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين، وبعض المحافظين، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والدكتور ماجد جورج وزيرا البيئة الأسبقين.

وتضمنت الاحتفالية عرضا لجهود مصر للحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة، ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء.

كما شهدت عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، فضلا عن عروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.

وخلال الاحتفال، تم عرض تجارب لـ10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة، ومدرة للدخل، ولها تأثير على الاقتصاد القومي.

كما سيتم تسليط الضوء، خلال الاحتفالية، على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة، حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.

وقالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDB)، إنه تبين عبر الدراسات أن 7 ملايين شخصا يموتون كل عام نتيجة تلوث الهواء، منهم 4 ملايين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهناك 92% يتنفسون هواء غير نظيف.

وأشارت إلى فخرها بدعم مصر لتحسين الأحوال المعيشية، من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمتمثل في العديد من المشروعات، مثل "اللمبات الموفرة للطاقة، مكافحة تغير المناخ".

ولفتت أبو الحسن، خلال كلمتها في الاحتفال، إلى أن تلوث الهواء أصبح حقيقة واقعة، حيث أن هناك دراسات تؤكد أنه باستمرار تلوث الهواء، ستنعدم وتختفي الإنسانية بحلول عام 2050.