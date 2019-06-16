قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، إن مبادرة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي في معركة طرابلس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز" عربية، أن معركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت. وتابع أن الجيش الليبي ثبت سيطرته على جميع المواقع التي طرد منها الميليشيات خلال معركة طرابلس.

وتقدم السراج باقتراح للخروج من الأزمة التي تشهدها بلاده في الوقت الراهن، يتمثل في عقد تجمع يجمع القوى الوطنية الليبية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، يتم خلاله تحديد خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.