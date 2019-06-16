أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري يستهدف مساندة صغار المزراعين ودعم إنتاجيتهم وتدريبهم على اختيار المنتج المناسب لزراعته.

وأشار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني لدعم صغار المزارعين، اليوم، إلى أن المشروع ينفذ حقولا إرشادية للمحاصيل عالية القيمة، لحث المزارعين على زراعة الأصناف عالية الإنتاج ذات القابلية للتصدير، كما يتم تنفيذ ندوات خاصة بمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد والمعاملات الزراعية، التي تؤدي للحصول على منتج ذو جودة تسويقية لينافس في الأسواق المختلفة.

أقيم المؤتمر برعاية وحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد أن مشروع دعم صغار المزارعين (برايم) بدأ في عام 2013، ولكن لم يتم تنفيذه بالشكل المرجو، خاصة مع إتاحة الموارد والقدرات والتمويلات، مبينا أنه خلال توليه الوزارة أجرى إعادة هيكلة لإدارة المشروع، ليقدم خدمات للشباب والمرأة، وجرى إسناد إدارته للشباب والمرأة.

وأوضح آمنة أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتمتلك العديد من المقومات والأيدي العاملة والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، لافتا إلى موقع المحافظة المتميز خاصة على الطريق الزراعي السريع والطريق الدولي الساحلي والطريق الصحراوي، ما يساهم في عملية تسويق المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن محافظة البحيرة واعدة زراعيا، وتمتلك العديد من المقومات والأيدي العاملة والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، والتى تؤهلها لأن تكون في مصاف المحافظات في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن أهم المحاصيل على مستوى المحافظة مقسمة للمنزرع شتوي وصيفي بالإضافة للمحاصيل البستانية والموالح والخضر، والتي تحتاج إلى الدعم في عملية التسويق من مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين والبالغ عددهم 242853 مزارع لمساحة 108771 فدان على مستوى المحافظة.