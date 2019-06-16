اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 205 درجات للتعليم العام والخاص.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الحد الأدنى للقبول فى مدارس الثانوى العام رسميا 205 درجات ويمثل ذلك 60228 طالبا وطالبة بنسبة 51.8% من إجمالى الطلاب الناجحين بكثافة 71 طالبا تقريبا بكل فصل.

وأوضح حجازى أن مدارس الثانوى الرسمية لغات والخاصة لغات والدولية ستتكفل بجميع طلابها بعدد 10796 طالبا وطالبة بحد أدنى 140 درجة ومدارس الثانوى العام خاص عربى بحد أدنى 140 درجة وتنسيق القبول بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى 140 درجة.