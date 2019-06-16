كرَّمت شعبة الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، اليوم، على هامش مشاركته في تحكيم مشروعات تخرج طلاب القسم.

جاء ذلك، بحضور الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتورة سهير أحمد عميدة الكلية، والدكتورة نائلة عمارة رئيسة قسم الصحافة بالكلية.

وتمثلت مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، في مجلة "زوتوبيا" وهي متخصصة في عالم الحيوان، وتناولت كل ما يختص بالحيوان من منظور مختلف، وتطرقت لمناقشة وضع الحيوانات المفترسة والأليفة، والأزمات التي تسببها للبشر، فضلا عن توضيحها كيفية ارتباط الحيوان بالإنسان بشكل عام، وكيفية الحفاظ عليه كأمن قومي حقيقي، ومناقشة القوانين التي تشرع للحفاظ على الحيوان بشكل عام.

كما شملت المشروعات "مجلة المرايا"، والتي تناقش كيفية تداخل السياسة في حياة كل مواطن خلال الوقت الراهن في شتى المجالات، وإلقاء الضوء على أن السياسة أصبحت هي الوقود الذي يحرك الشعب المصري بكامل فئاته ومختلف طوائفه.

وضمت المجلة، أبوابا، تتحدث عن البرلمان المصري، والسياسة الاقتصادية والخارجية والرياضية، والأمور المتعلقة بالصحة والتعليم، وملف صحفي عن التعديلات الدستورية 2019.