قال أيمن عبدالعزيز، منسق مشروع "مودة" للحد من الطلاق، التابع لوزارة التضامن، إن ظاهرة الطلاق بدأت في الانتشار بين افراد المجتمع المصري بشكل كبير، لم نكن نعتد عليه من قبل.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بعمل دراسة للوقوف على أسباب ظاهرة الطلاق والحد منها في مصر.

وأشار إلى أن المشروع يهتم بالتعامل مع الشباب وتوعيته كونه الفئة الأكبر من المجتمع المصري.

واستطرد أن المشروع يستهدف سنويا 300 ألف شاب، ما بين شباب جامعات والمجندين في الجيش والشرطة.