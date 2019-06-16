فريق دمياطي يحصد لقب الأول على مستوى العالم في مسابقة دولية لتصميم وبرمجة الروبوت في لبنان

تمكن فريق "Exbandables" الدمياطي، الذي لم يتخط عمر أعضاء فريقه الـ16عاما، من حصد لقب بطل العالم للروبوت في المسابقة الدولية، التي أقيمت في لبنان، والخاصة ببرمجة وتصميم الروبوت والذكاء الاصطناعي، بعد حصده المركز الأول على مستوى الجمهورية قبل أشهر.

ورفع أعضاء الفريق علم مصر اعتزازا وتقديرا لبلدهم، التي قدمت لهم كل سبل الدعم للوصول إلى هذا المركز.

ويضم الفريق 10 من أبناء محافظة دمياط في الفئة العمرية من 9 إلى 16 سنة واثنين مدربين، وشارك في مسابقة "FIRST LEGO LEAGUE Egypt"، والتي تعد أكبر مسابقة علي مستوى العالم لبرمجة وتصميم الربوت لعام 2019، واستطاع تحقيق المركز الأول بها.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعضاء الفريق، قي مطلع يونيو الحالى قبيل توجههم إلى لبنان، للمشاركة بالمسابقة العالمية، مؤكدة دعمها الكامل لأبناء المحافظة المبدعين في كل المجالات وتوفير كل الإمكانات وسبل الدعم الممكنة لتنمية قدراتهم البدنية والعقلية وتشجيع البحث العلمي.

وتقدمت محافظ دمياط بالتهنئة لأعضاء الفريق، لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم بمسابقة برمجة وتصميم الروبوت والذكاء الاصطناعى First Lego League كأفضل فريق "team work"، حيث شارك 71 فريقا من 32 دولة حول العالم بتلك المسابقة، التي عقدت في الفترة من 14 إلى 16 يونيو في لبنان.

وقال خالد يوسف مدرب الفريق، ممثلا عن مركز Catalyst Training center لـ"الوطن":" تعقد تلك المسابقة منذ نحو 6 سنوات ولكن تلك هي المرة الثانية التي تشارك فيها دمياط، حيث حققنا مركز أول العام الماضي ومثلنا طلاب مدرسة اللغات الجديدة في أمريكا".