قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إخلاء منطقة مجرى العيون من المدابغ، وتحويلها لساحة للثقافة والسياحة في مصر، موضحًا في الوقت ذاته أن الحكومة لم تُجبر أصحاب المدابغ على الخروج من مجرى العيون، بل أتاحت عدة خيارات أمامهم، وكل شخص اتخذ ما يناسبه وما يراه في صالحه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى"، مع الإعلامية ريهام الديب، أن الدولة عملت إنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وقامت بنقل المدابغ القديمة بسور مجرى العيون، إلى المدابغ الجديدة في مدينة الروبيكي، وخيرت أصحاب المدابغ من الحصول على مقابل مادي للمدبغة القديمة أو الحصول على مدبغة جديدة حديثة في مدينة الروبيكي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة في تطوير منطقة "مجرى العيون" كي تشمل على مناطق تجارية ومسارح ومتنزهات وحدائق، بحيث لا يؤثر على طابع هذه المنطقة التاريخي والأثري.