أنهت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم شرطة مدينة نصر أول، تنفيذا لقرار إخلاء السبيل الصادر من قاضي المعارضات على ذمة التحقيقات في قضية "الفيديوهات الإباحية".

وخرجت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج من قسم شرطة مدينة نصر أول، وسط حراسة أمنية، بعدما وصلا إلى القسم تمهيدا لإخلاء سبيلهما بناء على قرار قاضي المعارضات.

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.