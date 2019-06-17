أقام سفير المملكة العربية السعودية بالعاصمة الأذربيجانية باكو حمد عبدالله خضير، حفل عشاء على شرف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال زيارتها لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة الـ110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري.

وهنأ السفير السعودي الدكتورة رانيا المشاط على إعادة تسيير رحلات الطيران من باكو إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ هذه الرحلات ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان.

جاء ذلك بحضور السفير المصري بأذريبجان عادل إبراهيم، والسفير ناصر عبدالكريم سفير فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي بأذربيجان، والسفير سعود عبدالعزيز الرومي سفير الكويت، وعباس بن موسات القائم بأعمال السفارة الجزائرية فى أذربيجان، والوفد السعودي الرسمي المشارك في أعمال جلسة المجلس التنفيذي.

وأكّد السفير السعودي، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والتي تشهد تعاونًا ملحوظًا في الكثير من المجالات.

وقال السفير السعودي، إنَّ المملكة العربية السعودية بدأت تروج لمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة بلاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.

من ناحيتها، أكّدت وزيرة السياحة أنَّ السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث أنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، مبينًا أنَّ المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الحفل، أشاد السفير السعودي بالتطور الذي شهده قطاع السياحة في مصر، داعيا "المشاط" إلى شرح الخطوات التي اتخذتها مصر وعلى رأسها القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت "المشاط"، أهم خطوات التغيير في ضوء برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مؤكّدة أنَّ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة اجهزة الدولة.

من ناحيته، أشاد السفير ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة المصري.

وناقش الجانبان محور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج، وبالأخص الخطوات التي اتخذتها الوزارة للإصلاح المؤسسي داخل الوزارة، والتعاون بين الوزارة وباقي الوزارات بالحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة السياحة الى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد ودعم وتنمية الاقتصاد القومي، مبينة أنَّها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، مشيرة الى أنَّ هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.