كشف غموض غياب طالبة ببنها.. والدها: "كانت لدى بعض أقاربها"

منذ الجامعة الماضي، وواقعة اختفاء الطالبة "شهد" بمحافظة القليوبية، 16 عاما، تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، في مطالبة من رواد السوشيال ميديا بالبحث عن الفتاة التي زعموا أنه اختطفت من جانب شابين خدراها واصطحباها في سيارة "سوزوكي" كان يستقلاها.

وأبلغ والد المتغيبة "حاتم. ش" أجهزة الأمن، أن ابنته عادت للمنزل وأنها كانت لدى بعض أقاربها في التجمع الخامس بالقاهرة.

وكان الأب أبلغ عن غياب ابنته "شهد. ح"، 16 سنة، طالبة، عن المنزل عقب خروجها بتاريخ 14 الجاري للتنزه بمنطقة الفلل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابها.

وطالبت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، المواطنين بتحري الدقة والصدق في نقل الأحداث على السوشيال ميديا، وتجنب نشر الشائعات والالتزام بمتابعة البيانات الرسمية قبل التوسع في نشر أخبار دون سند أو كاذبة لم يجري التأكد منها.