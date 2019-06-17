أصيب 5 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بطريق "القاهرة-أسيوط" الغربي الصحراوي، في نطاق مركز طامية، بمحافظة الفيوم، ونقلوا لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، وإصابة مواطنين أمام كافيتريا بطريق "القاهرة- أسيوط" الغربي الصحراوي، في اتجاه أسيوط.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم و ع ج 1358 أجرة ميكروباص، قيادة "محمود.ي.ص" (55 سنة-سائق)، ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته "عرفة.أ.ع" (35 سنة-عامل)، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"محمد.ع.د" (30 سنة-عامل)، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر، و"مسعود.ح.أ" (30 سنة-عامل)، مصاب بجرح بالكوع الأيمن، و"عصام.ش.ع" (33 سنة-عامل)، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وذكر البيان الأمني، أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطارين الخلفيين بالسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها أثناء السير وانقلابها، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 9537 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.