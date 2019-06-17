الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة مسنة في "دار السلام"

أكد مصدر بالطب الشرعي، انتهاء تشريح جثة "ع.ش.م" في العقد السابع من عمرها، والتي عثر عليها متوفية داخل شقتها في منطقة دار السلام، وكتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة، وأرسله للنيابة العامة.

وأضاف المصدر بأنه لم يتم رصد أي إصابات خارجية بجسد المتوفية، وبالتشريح تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاه ، وتابع المصدر بأن الوفاه طبيعية بسبب تضخم عضلة القلب وارتفاع الضغط للمتوفية.

كانت مباحث قسم شرطة دار السلام تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة متوفية داخل شقتها، وتبين من الفحص العثور على "جثة.ع ش.م" 67 عاما داخل شقتها في دائرة القسم.

وكشفت التحريات بأنها تقيم مع نجلها والذي يعاني من مرض نفسي، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.