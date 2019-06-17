بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة أوروبية، تشمل "بيلاروسيا ورومانيا"، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتشهد زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتتسم العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا بالهدوء والاستقرار والودية، حيث يحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا، من خلال عقد جولات مشاورات سياسية رفيعة المستوى بشكل دوري، كما تعد مصر ثاني أهم وجهة سياحية للمواطن البيلاروسي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 154.4 مليون دولار طبقًا لإحصاءات عام 2014، حسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

أبرز اللقاءات الثنائية بين البلدين ​​

عقدت الجولة السادسة لاجتماعات المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة في يونيو 2015.

عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في مينسك في نوفمبر 2014.

وحسب وزارة الخارجية، عكست هذه الاجتماعات حرص البلدين على الوقوف على آخر تطورات العلاقات الثنائية والعمل على دفع كل ملفات التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية، كما أوضحت الاتفاق في وجهات النظر الذي يؤسس لعلاقات دعم وتعاون تتطلع مصر إلى تعزيزها.

وهناك اهتمام مشترك بإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، والذي يضم (روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرقيزستان).

28 أغسطس 2017 أول زيارة لوزير خارجية مصري

زار وزير خارجية بيلاروسيا، في أول زيارة لوزير خارجية مصري، في إطار المساعي المصرية المتواصلة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد أكبر من الشركاء في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن التنسيق السياسي مع الدول المختلفة.

العلاقات الثنائية خلال الأربع سنوات الماضية

وصل حجم العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال عام 2018 "108.7 مليون دولار" بينما بلغ هذا الحجم عام 2017 ما قيمته 97.46 مليون دولار، وتصدر بيلاروسيا إلى مصر الجرارات والشاحنات والإطارات والمعدات ومنتجات المعادن والمنتجات البصرية والأسمدة والمضخات ومعدات الأشعة السينية والبيتروكيماويات، أما المنتجات الرئيسية المستوردة من مصر هي الحوامض، والخضروات والفواكه الطازجة، والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والصيدلة، والشاي، والملابس.

وفي عام 2018، جرى تنظيم أكثر من 30 زيارة للوفود الرسمية والتجارية الرفيعة وعلى مستوى الخبراء في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والموارد الطبيعية وحماية البيئة والصيرفة والمال والنقل والعلوم، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع روسيا، تحصل بيلاروسيا على منافع كثيرة من مشاركتها عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطلب من موسكو تزويدها بموارد الطاقة بأسعار منخفضة إضافة إلى قروض وفتح الأسواق لبيع المنتجات البيلاروسية.

وتحل بيلاروسيا حاليا المرتبة الرابعة في قائمة أهم الشركاء التجاريين لروسيا، وفي عام 2017 بلغ التبادل التجاري بين البلدين 31.9 مليار دولار.

19 مشروعًا مشتركًا بين البلدين

تنفذ بيلاروسيا ومصر 19 مشروعًا مشتركًا في مجالات الصناعة والعلوم والتعليم، ويوجد في جمهورية بيلاروسيا 9 شركات مسجلة ذات رأس مال مصري بنسبة 100% و12 شركة بيلاروسية مصرية مشتركة، وهناك شركتان مصريتان تنفذان مشروعين استثماريين في مجال السياحة الزراعية والزراعة في مقاطعتي مينسك وفيتيبسك في جمهورية بيلاروسيا، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.